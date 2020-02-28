Japonya koronavirüs nedeniyle Tokyo'daki DisneyLand'ı geçici olarak kapatıyor
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Japonya koronavirüs nedeniyle Tokyo'daki DisneyLand'ı geçici olarak kapatıyor

Japonya, başkent Tokyo'daki eğlence parkı DisneyLand ve DisneySea'yi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını endişeleri nedeniyle 2 hafta süreyle kapama kararı aldı.

28.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:35
Japonya koronavirüs nedeniyle Tokyo'daki DisneyLand'ı geçici olarak kapatıyor

, başkent 'daki eğlence parkı DisneyLand ve DisneySea'yi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2 hafta süreyle kapama kararı aldı.


Eğlence şirketi Oriental Land tarafından cuma günü yapılan açıklamada, "Tokyo DisneyLand ve Tokyo DisneySea için 29 Şubat Cumartesi gününden itibaren 15 Mart'a kadar istisnai olarak kapatılma kararı alındı" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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