Japonya hükümeti ve GAVI'den Aşı Zirvesi

Japonya hükümeti ve Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), 2 Haziran'da Covid-19 aşılarına adil erişim hedefiyle düzenlenecek çevrimiçi COVAX Aşı Zirvesine ev sahipliği yapacak.

Japonya hükümeti ve Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), 2 Haziran'da Covid-19 aşılarına adil erişim hedefiyle düzenlenecek çevrimiçi COVAX Aşı Zirvesine ev sahipliği yapacak.

Japonya hükümeti ve Küresel Aşı ve Aşılama Birliği'nin (GAVI) 2 Haziran'da düzenlenecek çevrimiçi COVAX aşı zirvesine ortaklaşa ev sahipliği yapacağı bildirildi. Covid-19 aşılarına adil erişim amacıyla gerçekleştirilecek zirveye Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin de katılacağı ifade edildi. Zirvede, diğer ülkelerden katılımcılarla birlikte pandemiyi mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için aşılara adil erişimin sağlanmasının yanı sıra mali destek konusunda da görüşmelerde bulunulacağı öğrenildi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato ise düzenlediği basın toplantısında, "Zirve aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerin aşılara adil erişimi için gerekli finansman hedefine ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı