Japonya'dan şair ve yazar Sunay Akın'a "Başkonsolos Ödülü"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Oyuncak Müzesi kurucusu, şair ve yazar Sunay Akın, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğundan "Başkonsolos Ödülü/ Consul General's Commendation" aldı.

Akın'ın Türk-Japon ilişkilerine sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür etmek için verilen ödülü, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Nishimaki Hisao, Emirgan'daki konutunda takdim etti.

Japonya ile diğer ülkeler arasında karşılıklı anlayış ve dostça ilişkilerin gelişimine katkıda bulunan kişi veya gruplara sunulan ödül, ülkenin yurt dışı temsilciliklerindeki başkonsoloslar veya büyükelçiler tarafından veriliyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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