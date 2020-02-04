Japonya'dan '70 yaşına kadar çalışma' teşvikiyle iş gücü krizine çözüm önerisi
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Japonya'dan '70 yaşına kadar çalışma' teşvikiyle iş gücü krizine çözüm önerisi

Japonya'da hükümet, çalışanların 70 yaşına kadar işlerine devam etmelerini sağlayan tasarıyı kabul etti. Yasal bağlayıcılığı olmayan tasarıyla şirketlere bir çalışanın emeklilik yaşı olan 65'i doldurmasının ardından 70 yaşına kadar işini sürdürmesini sağlamak için 5 seçenek sunulacak

04.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:08
Japonya'dan '70 yaşına kadar çalışma' teşvikiyle iş gücü krizine çözüm önerisi

'da , çalışanların 70 yaşına kadar işlerine devam etmelerini sağlayan tasarıyı kabul etti.


Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre, Bakanlar Kurulunun kabul ettiği yeni çalışma düzenlemesi tasarısı, şirketleri çalışanlarını emeklilik yaşını doldurduktan sonra iş gücü içinde tutmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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