Japonya'daki Moderna aşılarında 'siyah parçacıklar' bulunduğu açıklandı
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Japonya'daki Moderna aşılarında 'siyah parçacıklar' bulunduğu açıklandı

Japonya'daki Moderna aşılarında 'siyah parçacıklar' bulunduğu açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'li ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarında yabancı madde bulunması üzerine aşıların kullanımını askıya alan Japonya'da bu kez bir aşı tüpünde tanımlanamayan 'siyah parçacıklar' tespit edildiği duyuruldu.

ABD'li ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarında yabancı madde bulunması üzerine aşıların kullanımını askıya alan Japonya'da bu kez bir aşı tüpünde tanımlanamayan 'siyah parçacıklar' tespit edildiği duyuruldu. Son gelişme üzerine aşılama geçici olarak durduruldu.

ABD'li ilaç firması Moderna tarafından üretilen korona virüs aşılarının bazı tüplerinde yabancı madde tespit edilmesi nedeniyle riskli partide bulunan 1.63 milyon doz aşının kullanımının askıya alındığı Japonya'da bir kez daha yabancı maddeye rastlandığı kaydedildi. Kanagawa eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, dün kontrol edilen bir aşı tüpünde tanımlanamayan "siyah renkli parçacıklar" bulunduğu bildirildi. Aynı partinin kalan kısmının kullanımı da tedbir amaçlı durdurulurken, şüpheli aşıların daha önce 3 bin 790 kişiye uygulandığı öğrenildi.

MAYIS'TA İZİN ÇIKMIŞTI

Japonya, Moderna aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz Mayıs ayında onay vermiş, aşılar ilk olarak Tokyo ve Osaka'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde, yerel yönetimlerde ve şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Japonya'daki Moderna aşılarında 'siyah parçacıklar' bulunduğu açıklandı - Haberler
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