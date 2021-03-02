Son dakika haberleri: Japonya'da Pfizer-BioNTech aşısı yapılan bir kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Japonya'da Pfizer-BioNTech aşısı yapılan bir kişi hayatını kaybetti

02.03.2021 16:22 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:37
Son dakika haberleri: Japonya'da Pfizer-BioNTech aşısı yapılan bir kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Japonya'da Pfizer-BioNTech aşısı uygulanan bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Japonya'da Pfizer-BioNTech aşısı uygulanan bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Şahsın ölüm nedeni ile aşılama arasında somut bir ilişkinin bulunmadığı bildirildi.

Covid-19 salgını karşısında aşılama seferberliğine geçtiğimiz 17 Şubat'ta sağlık çalışanları ile resmen başlayan Japonya'da, korkulan oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının ilk dozunu alan bir kadının dün hayatını kaybettiği kaydedildi. Cuma aşı olduğu öğrenilen 60'lı yaşlardaki şahsın ölüm nedeninin 'subaraknoid kanama' olduğu değerlendirilirken, ilk belirlemelere göre ölüm ve aşılama arasında somut bir ilişki tespit edilmedi. Şahısta aşılamanın ardından herhangi bir alerji belirtisinin de gözlenmediği ifade edildi.

Yan etki şüphesi

Japonya Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Toyama eyaletindeki bir hastanede aşılanan bir kişide potansiyel yan etki olabileceği değerlendirilen kurdeşen belirtileri gözlendiği bildirilmiş, belirtilerin aşı kaynaklı olup olmadığını belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı ifade edilmişti. Japonya'da bugün itibariyle Covid-19 vakalarının toplam sayısı 435 bin 16'ya ulaşmış, şimdiye dek 8 bin 26 kişi ise hayatını kaybetmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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