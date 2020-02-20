Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle karantinada tutulan gemide iki kişi hayatını kaybetti

20.02.2020 08:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 08:50

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yokohama limanında karantinada tutulan Diamond Princess yolcu gemisindeki 2 yolcu hayatını kaybetti.



Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, 500'den fazla kişide Kovid-19 virüsünün tespit edildiği "Diamond Princess" gemisinde 80 yaşlarındaki bir kadın ve bir erkek yolcu öldü. Euronews.com'da Görüntüle