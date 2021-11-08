Japonya'da bir yengeç 5 milyon yene satıldı
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'nın Işikawa eyaletinde mezada çıkarılan kar yengeci, 5 milyon yene (44 bin dolar) alıcı buldu.
Japonya'nın Işikawa eyaletinde mezada çıkarılan kar yengeci, 5 milyon yene (44 bin Dolar ) alıcı buldu.
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japon Denizi kıyısındaki Kanazawa limanında sezonun ilk yengeç hasadı yapıldı.
Mezatta 14,5 santimetre kabuk enindeki 1,5 kilogramlık kar yengeci, 5 milyon yene satıldı.
Kazanan teklifi veren kişinin, eyalette kaplıca işleten bir firmanın restoran şefi olduğu açıklandı.
AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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