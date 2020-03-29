Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi Japonya'da aralarında Türk bilim insanı Dr. Halil İbrahim Çiftçi'nin de bulunduğu bilim insanları koronavirüsün ilacının bulunmasında önemli bir yol kat etti. Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü, ilacın testlerine Nisan ayında başlanacağını açıkladı.

Japonya'da aralarında bir Türk bilim insanı Dr. Halil İbrahim Çiftçi'nin de bulunduğu ekip, koronavirüse karşı ilaç geliştirilmesi için önemli mesafe kaydetti. Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden bilim insanların yaptığı çalışma sonucu ilacın bulunmasında önemli mesafe kat edildiği ve Nisan ayında testlere başlanacağı kaydedildi.

VİRÜSÜN ÇOĞALMASI ENGELLENEBİLECEK

Çin'de virüs ortaya çıktığından beri çalışmalarını sürdüren Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden Prof. Junichiro Inoue liderliğindeki bilim insanlarının emekleri, karşılığını verdi. Prof. Inoue'nin ekibinin yaptığı çalışmalar sonucunda Nafamostat Mesylat'ın koronavirüsün insan hücrelerine girmesi ve daha sonra çoğalmasını engelleyebileceği keşfedildi.

NİSAN'DA TESTLER BAŞLAYACAK

Prof. Inoue'nin proje ekibinde uzun yıllar ilaç geliştirmek için çalışan Kumamoto Üniversitesi Eczacılık Fakülte'sinden Prof. Masami Otsuka ve Türk bilim insanı Dr. Halil İbrahim Çiftçi de konu hakkında açıklamalarda bulundu. Araştırmalar, Nafamostat Mesylat'ın koronavirüse oldukça benzer bir diğer virüs olan SARS-CoV-2 enfeksiyonunu çok etkili şekilde önleme potansiyeline sahip olduğunu gösterdi. Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü ilacın klinik testlerine nisan ayı başında başlanmasının planlandığını açıkladı.