Japonya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladı
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Japonya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladı

05.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:55
Japonya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladı

Japonya'da 4 ay boyunca ölen annesinin cansız bedeni ile aynı evde yaşayan şahıs, sosyal yardım görevlisinin yaşlı kadınla iletişim kuramamasının ardından evi ziyaret etmesiyle yakayı ele verdi.

Japonya'da 4 ay boyunca ölen annesinin cansız bedeni ile aynı evde yaşayan şahıs, sosyal yardım görevlisinin yaşlı kadınla iletişim kuramamasının ardından evi ziyaret etmesiyle yakayı ele verdi. 43 yaşındaki şahıs, olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hakodate şehrinde yaşayan 43 yaşındaki Hiromitsu Yamamoto'nun, ölen annesinin cansız bedenini 4 ay boyunca evde sakladığı ortaya çıktı. Bir sosyal yardım görevlisinin yaşlı kadınla iletişim kuramamasının ardından evi ziyaret etmesiyle ortaya çıkan olayın ardından ceset üzerinde herhangi darp izinin tespit edilemediği bildirildi. Yarı zamanlı işçi olarak çalıştığı öğrenilen Yamamoto, polis tarafından tutuklanırken, ifadesinde 70'li yaşlarındaki annesinin geçtiğimiz Kasım ayı başında hayatını kaybettiğini söylediği belirtildi.

Kadının doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirlenirken, Yamamoto'nun ölümü polise neden bildirmediğini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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