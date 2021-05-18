Japonya'da 80 yaşındaki adam çocukluğundan beri biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'da 80 yaşındaki adam çocukluğundan beri biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı

Japonya'da 80 yaşındaki adam çocukluğundan beri biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Japonya'da 80 yaşlarındaki bir adam, çocukluğundan beri biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı yaşadığı şehrin belediyesine bağışladı. Yaşlı adam, paralarla birlikte verdiği mektupta, "Bu, birinci sınıftan beri biriktirdiğim para. Lütfen kullanın. Bu bir bağış" diye yazdı. Bağış karşısında etkilendiklerini ifade eden Belediye Başkanı ise "Ne diyeceğimi bilemiyorum, bunun için minnettarım" dedi.

Japonya'nın Yokosuka şehrinde, ismini açıklamak istemeyen 80 yaşlarındaki bir adam, dün şehrin belediye binasına giderek görevlilerden elindeki çantayı ve mektubun yetkililere ulaştırılmasını istediğini söyledi.

"BİRİNCİ SINIFTAN BERİ BİRİKTİRDİĞİM PARA"

AFP'ye konuşan yetkililer, çantanın içinde 60 milyon yen (yaklaşık 4 milyon 593 bin 450 TL) bulduklarını, mektupta ise, "Bu, birinci sınıftan beri biriktirdiğim para. Lütfen kullanın. Bu bir bağış" yazdığını söyledi.

"NE DİYECEĞİMİ BİLEMİYORUM"

Belediye Başkanı Katsuaki Kamiji ise bir açıklama yayımlayarak koronavirüsün olumsuz etkilediği bu zor dönemde gelen bağış karşısında 'etkilendiğini ve şaşırdığını' belirtti. Kamiji, "Ne diyeceğimi bilemiyorum, bunun için minnettarım" diye konuştu. Yetkililer, "İsimsiz bir kişiden hiç bu kadar büyük bir bağış almadık" açıklaması yaptı.

DAHA ÖNCE DE YÜKLÜ BAĞIŞLAR YAPILMIŞTI

Japonya, zaman zaman vatandaşların yaptıkları yüklü bağışlarla gündeme geliyor. Geçen yıl da Nara belediye binasına gelen bir kişi, 30 milyon yen'lik bağış yapmış ve paranın yoksulların eğitimini finanse etmek için kullanılmasını istemişti.

Yine geçen sene Kobe'de bir kişi şehirdeki bir hastaneye postayla 5 milyon yen göndermişti.

JAPONYA EKONOMİSİNDEN TARİHİ DARALMA

Japonya ekonomisinin pandemiden büyük oranda etkilendiği biliniyor. Kabine Ofisinin (Kantei) geçen yıla dair güncellenen ekonomik ön verilerine göre, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2009'dan beri ilk kez küçüldü. Japonya ekonomisi 2020 yılında, önceki yıla oranla yüzde 4.8 küçülerek, tarihinin ikinci büyük daralmasını yaşadı.

Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Abdullah Gül Sergey Lavrov Lale Karabıyık Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Adem Büyük Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'da 80 yaşındaki adam çocukluğundan beri biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 17:07:10. #1.16#

title