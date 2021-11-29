Japonya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
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Japonya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Japonya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC) Japonya'nın Izu Adaları'nın yaklaşık 20 km açıklarında, Pasifik Okyanusu'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC) Japonya'nın Izu Adaları'nın yaklaşık 20 km açıklarında, Pasifik Okyanusu'nda  6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Avustralya meteoroloji Servisi ise depremden sonra tsunami tehlikesi olmadığını belirtti.


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