Japonya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC) Japonya'nın Izu Adaları'nın yaklaşık 20 km açıklarında, Pasifik Okyanusu'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC) Japonya'nın Izu Adaları'nın yaklaşık 20 km açıklarında, Pasifik Okyanusu'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Avustralya meteoroloji Servisi ise depremden sonra tsunami tehlikesi olmadığını belirtti.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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