Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'nın Okinawa Adası'nın kuzey kıyılarında 6.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. USGS, 257 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünü adaya bağlı Naha kentinin 346 kilometre kuzeyi olarak açıkladı. Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) ise depremin şiddetini 6.0 olarak açıkladı.
Depremde can ve mal kaybının olmadığı bildirildi. - TOKYO
Kaynak: İHA
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