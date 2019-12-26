Japonya'da 4 kişilik aileyi öldüren Çinli mahkum idam edildi
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Japonya'da 4 kişilik aileyi öldüren Çinli mahkum idam edildi

Japonya'da uzun bir aradan sonra ilk kez yabancı bir mahkum asılarak idam edildi. Adalet Bakanlığı perşembe sabah saatlerinde idam edilen Wei Wei adlı hükümlünün 40 yaşındaki bir Çin vatandaşı olduğunu ve Japonya'da bir ailenin dört ferdini öldürmekten dolayı 2003'te hapse atıldığını kaydetti

26.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:12
Japonya'da 4 kişilik aileyi öldüren Çinli mahkum idam edildi

'da uzun bir aradan sonra ilk kez yabancı bir mahkum asılarak idam edildi.


Adalet Bakanı Masaka Mori, perşembe sabah saatlerinde idam edilen Wei Wei adlı hükümlünün 40 yaşındaki bir Çin vatandaşı olduğunu ve Japonya'da bir ailenin dört ferdini öldürmekten dolayı 2003'te hapse atıldığını kaydetti. Cinayete karıştığı belirlenen diğer iki Çin vatandaşının ise ülkelerine kaçtığı, yakalanan iki kişiden birinin 2005'te Çin'de idam edildiği ve diğerinin de ömür boyu hapse mahkum edildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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