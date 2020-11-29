Japonya Başbakanı Suga'dan askeri birliklere siber alanlarda iş birliği çağrısı
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Japonya Başbakanı Suga'dan askeri birliklere siber alanlarda iş birliği çağrısı

29.11.2020 04:41 | Son Güncelleme: 29.11.2020 04:45
Japonya Başbakanı Suga'dan askeri birliklere siber alanlarda iş birliği çağrısı

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülke savunmasının uzay, siber ve radyo dalgaları gibi yeni alanlarda da mücadele edebilmesi için Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bünyesindeki hava, kara ve deniz birlikleri arasında iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülke savunmasının uzay, siber ve radyo dalgaları gibi yeni alanlarda da mücadele edebilmesi için Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bünyesindeki hava, kara ve deniz birlikleri arasında iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Başbakan Suga, Saitama eyaletinde bulunan İruma Hava Üssü'nü ziyaretinde, Kara Öz Savunma (GSDF), Deniz Öz Savunma (MSDF) ve Hava Öz Savunma (ASDF) birliklerinden oluşan 800'e yakın Japon askerini denetledi.

İruma Üssü'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle düşük katılımla düzenlenen törende konuşan Suga, salgınla mücadele kapsamında hükümet olarak büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

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Kovid-19 vakalarının tespit edilmesiyle şubatta Yokohama Limanı'nda uzun süre demirleyen Diamond Princess gemisine birliklerin düzenlediği kurtarma operasyonlarını öven Suga, "SDF bilgi ve kabiliyetleri ile görevlerde proaktif yer alıyor." dedi.

Ülkesini çevreleyen güvenlik ortamının ciddiyetine dikkati çeken ve ASDF, GSDF ve MSDF arasındaki "çeperlerin alçaltılması" gerektiğini belirten Suga, "Uzay, siber ve elektromanyetik gibi yeni alanlarda da müdahaleye ihtiyaç var. SDF olarak kara, deniz ve hava birliklerinin kendi bünyelerindeki sınırları aşarak çalışmaları önemlidir." dedi.

Ülkesinin Tokyo oyunlarındaki kararlılığını vurgulayan Suga, "SDF, 1964 Tokyo Olimpiyatları açılış töreninde, kimsenin başaramadığını başarmış ve stadyumun üzerinde uçarak 5 olimpiyat halkasını havada çizmişti. İnsanlığın virüsü mağlup ettiğinin kanıtı olarak, gelecek yaz Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarını yine düzenlemekte kararlıyız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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