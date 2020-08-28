Japonya Başbakanı Abe, görevi bıraktığını açıkladı Japonya Başbakanı Shinzo Abe, düzenlediği basın toplantısında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, düzenlediği basın toplantısında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, düzenlediği basın toplantısında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini belirtti. Japon medyası, Abe'nin son iki haftada iki kez hastaneyi ziyaret ettiği bunun da Abe'nin sağlığının kötüleştiğine dair yorumlara neden olduğu belirtildi. Daha önce de Abe'nin 1 yıl görev yaptıktan sonra 2007 yılında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği ve 2012'de tekrar göreve geldiği belirtildi. Ayrıca Abe'nin bu 7 yıllık görev süresinin onu Japonya'nın şimdiye kadarki en uzun süre hizmet veren lideri yaptığı da ifade edildi.

ABE'NİN SAĞLIK SORUNU

Japon medyası, Başbakan Abe'nin sindirim sisteminde uzun süreli iltihaplanma ve ülserlere (yaralara) neden olan bir bağırsak hastalığı olduğunu bildirdi. Ülseratif kolit olarak bilinen bu hastalık, kalın bağırsak (kolon) ve rektumun iç yüzünü döşeyen mukozayı etkiliyor. Ülseratif kolit, vücudu güçsüz düşüren hatta ölüme neden olan komplikasyonlara neden olabiliyor.

Kaynak: DHA