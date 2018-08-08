Japon Turistleri Tehditle Gasp Eden İki Taksi Şoförü Tutuklandı

İki Japon turist, İstanbul Kasımpaşa'da polise gidip gasp edildiğini anlattı. İddialarına göre, otellerine gitmek için bindikleri taksinin şoförleri kredi kartlarını zorla almıştı. Polis, Japon turistlerin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

TAKSİNİN PLAKASI BELİRLENDİ

Taksi ile geçtikleri Karaköy, Gülhane ve Galata'daki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Önce iki kadının bindiği taksinin plakası belirlendi. Ardından da şoföre ulaşıldı. İlk taksi şoförü, olay günü taksiyi Mustafa Hakan N. veya Erkan Ç.'nin kullandığını söyledi. Bunun üzerine o iki taksi şoförü ile onlara yardım ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

TURİSTLERİN HESAPLARINDAN 7 BİN 500 LİRA PARA ÇEKTİ

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre,Taksici Mustafa Hakan N., Japon turistleri aracına aldığını kabul etti. Sonra telefonla Erkan Ç.'yi arayıp onunla yer değiştirdiğini söyledi. İddiaya göre, kadın turistleri bağırıp tehdit eden ve kartları ile şifrelerini alan kişi Erkan Ç. idi. Celal B. de ifadesinde kredi kartlarını erkan Ç.'den aldığını, Galata bölgesinde bulunan bankalardan 7 bin 500 lira para çektiğini itiraf etti. Gözaltına alınan 4 kişiden Erkan Ç. ve Celal B. tutuklandı.