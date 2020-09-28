Japon aktris Takeuchi, yaşamını yitirdi
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Japon aktris Takeuchi, yaşamını yitirdi

28.09.2020 18:34 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:39
Japon aktris Takeuchi, yaşamını yitirdi

Ünlü Japon aktris Yuko Takeuchi, Tokyo'da yaşadığı apartmanda kocası tarafından ölü bulundu.

Ünlü Japon aktris Yuko Takeuchi, Tokyo'da yaşadığı apartmanda kocası tarafından ölü bulundu. Japon medyası, Takeuchi'nin intihar sonucu yaşamını yitirdiğinin düşünüldüğünü duyurdu.

Japonya'da tanınan ünlü aktris Yuko Takeuchi (40), aktör eşi Nakabayashi Taiki tarafından Tokyo'da yaşadıkları apartmanda ölü bulundu. Japon medyası, iki çocuk annesi Takeuchi'nin intihar sonucu hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü bildirdi. Takeuchi, 2004-2007 yılları arasında üst üste üç kez başrolde en iyi kadın oyuncu dalında Japon Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.


Japon aktris Takeuchi, yaşamını yitirdi
Japon aktris Takeuchi, yaşamını yitirdi
Japon aktris Takeuchi, yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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