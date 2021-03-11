Janset kimdir? Janset Paçal kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? Janset dizileri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Janset kimdir? Janset Paçal kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? Janset dizileri!

11.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:21
Janset kimdir? Janset Paçal kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? Janset dizileri!

Pek çok yapımda rol alan başarılı oyuncu Janset hakkında Janset kimdir? Janset kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? sorularının yanıtları araştırılıyor. Aslen Almanya doğumlu olan Janset Paçal'ın hayatı ve biyografisi!

Ayrılsak da Beraberiz'in çok beğenilen karakterine can veren Janset Paçal hakkında Janset kimdir? Janset Paçal kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

JANSET KİDMİR?

Tam ismi Janset Paçal olan, ünlü isim 10 Haziran 1971 tarihinde Almanya'nın Münih kentinde dünyaya geldi. İkizler burcu.

İki çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Janset'in, Jan Paçal isimli bir de erkek kardeşi var. Babası Çerkez kökenli ve Kayserili, annesi Ankaralı. Ailesi Almanya'ya işçi olarak çalışmaya gittiği sırada dünyaya gelen iki çocuğu Almanya doğumlu oldu. İlerleyen yıllarda Türkiye'ye dönüş yapan aile, Antalya'da yaşamaya başladı.

Janset kimdir? Janset Paçal kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? Janset dizileri!

JANSET PAÇAL'IN KARİYERİ

Janset, 1990 yılında Antalya Çizgi Tiyatrosu'nda animatörlük olarak görev yapmaya başladı. İki yılın ardından modellik yapmaya başladı. Janset, kariyerinde hızla ilerlerken Vakko, Beymen, Aprido, David People, L'oreal, Cemil İpekçi, Spow Off Ray Ban gibi markalar için sayısız defilede Paris, New York, Milano, Tokyo, Köln, Düsseldorf, Türkmenistan ve Makedonya'da uluslararası gösterilerde yer aldı.

1994 yılında İstanbul'a giden Janset, Gaye Sökmen Ajans'ına kayıt oldu. Adeta yıldızı parlayan Janset, Max, Amıca,Vizyon,Bıba, Kım ve Health & Shape gibi dergilere kapak oldu.

JANSET DİZİLERİ FİLMLERİ

Oyunculuk sektörüne adım atmaya karar veren Janset, 1999 – 2002 yılları arasında yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı "Ayrılsak da Beraberiz" adlı dizide 412 bölümde başrol olarak boy gösterdi. Dizide, Hakan Yılmaz, Necmi Yapıcı, Belma Canciğer, Simge Selçuk, Ayşe Tolga, Tuluğ Çizgen, Selahattin Taşdöğen, Suzan Aksoy ile birlikte oynadı. Ardından, birçok dizi ve filmde rol aldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mustafa Er Ersun Yanal Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Janset kimdir? Janset Paçal kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? Janset dizileri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 15:22:51. #1.15#
title