Janset kimdir? Janset Paçal kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? Janset dizileri!

Pek çok yapımda rol alan başarılı oyuncu Janset hakkında Janset kimdir? Janset kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? sorularının yanıtları araştırılıyor. Aslen Almanya doğumlu olan Janset Paçal'ın hayatı ve biyografisi!

Ayrılsak da Beraberiz'in çok beğenilen karakterine can veren Janset Paçal hakkında Janset kimdir? Janset Paçal kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

JANSET KİDMİR?

Tam ismi Janset Paçal olan, ünlü isim 10 Haziran 1971 tarihinde Almanya'nın Münih kentinde dünyaya geldi. İkizler burcu.

İki çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Janset'in, Jan Paçal isimli bir de erkek kardeşi var. Babası Çerkez kökenli ve Kayserili, annesi Ankaralı. Ailesi Almanya'ya işçi olarak çalışmaya gittiği sırada dünyaya gelen iki çocuğu Almanya doğumlu oldu. İlerleyen yıllarda Türkiye'ye dönüş yapan aile, Antalya'da yaşamaya başladı.

JANSET PAÇAL'IN KARİYERİ

Janset, 1990 yılında Antalya Çizgi Tiyatrosu'nda animatörlük olarak görev yapmaya başladı. İki yılın ardından modellik yapmaya başladı. Janset, kariyerinde hızla ilerlerken Vakko, Beymen, Aprido, David People, L'oreal, Cemil İpekçi, Spow Off Ray Ban gibi markalar için sayısız defilede Paris, New York, Milano, Tokyo, Köln, Düsseldorf, Türkmenistan ve Makedonya'da uluslararası gösterilerde yer aldı.

1994 yılında İstanbul'a giden Janset, Gaye Sökmen Ajans'ına kayıt oldu. Adeta yıldızı parlayan Janset, Max, Amıca,Vizyon,Bıba, Kım ve Health & Shape gibi dergilere kapak oldu.

JANSET DİZİLERİ FİLMLERİ

Oyunculuk sektörüne adım atmaya karar veren Janset, 1999 – 2002 yılları arasında yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı "Ayrılsak da Beraberiz" adlı dizide 412 bölümde başrol olarak boy gösterdi. Dizide, Hakan Yılmaz, Necmi Yapıcı, Belma Canciğer, Simge Selçuk, Ayşe Tolga, Tuluğ Çizgen, Selahattin Taşdöğen, Suzan Aksoy ile birlikte oynadı. Ardından, birçok dizi ve filmde rol aldı.