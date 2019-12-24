Janoska Ensemble İstanbul'da konser verdi

24.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:22

Alışılmış yaylı çalgılar dörtlüsü kalıplarının dışına çıkarak kendi stilini ortaya koyan Janoska Ensemble, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne aldı.

Alışılmış yaylı çalgılar dörtlüsü kalıplarının dışına çıkarak kendi stilini ortaya koyan grup, "Şefin Tavsiyesi: Strauss'tan Beatles'a

Janoska Stili Bir Menü" başlıklı konserde kendi bestelerinin yanı sıra cazdan klasiğe, poptan tangoya uzanan özgün bir repertuvarı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Keman'da Ondrej Janoska ile Roman Janoska'nın, piyanoda ise Frantisek Janoska'nın yer aldığı üç kardeşe kontrbas da enişteleri Julius Darvas eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren konserde topluluk, aralarında "Yara" opereti uvertürü, "Hello Prince !", "Yesterday", "Paganinoska" ve "Leo'nun Dansı" olmak üzere birçok parça seslendirdi.

Konserde 6 kuşaktır müzisyen olduklarını dile getiren grup, ayrıca Janoska Ensemble, Ludwig van Beethoven ve Cole Porter temaları üzerine hazırladıkları "Cole Over Beethoven" adlı eseri de dinleyicilerle buluşturdu.

İki bölümden oluşan konser, topluluğun İzmir Marşı'nın seslendirmesiyle son buldu.

"Janoska Stili" olarak ün yapmış yorumu ve repertuvarı ile daha önce Carnegie Hall, Sydney Opera Evi, Londra Royal Albert Hall, Berlin Filarmoni ve Viyana Musikverein'ın konuğu olan topluluk, ABD'de "King" lakabını taşıyan üç büyük Blues sanatçısından biri olan olarak gösterilen B.B. King, caz vokalisti Bobby McFerrin, flamenko müziğinin önemli gitaristlerinden Paco de Lucia ve ünlü İngiliz soprano Felicity Lott gibi isimlerle de aynı sahneyi paylaştı.

Kaynak: AA