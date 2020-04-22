Jandarmayı arayınca gerçek ortaya çıktı.

Jandarmayı arayınca gerçek ortaya çıktı...50 bin lirası dolandırılmaya çalışılan muhtarı jandarma kurtardı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da dolandırılmak istenen muhtar, telefonunu kapadıktan sonra aradığı jandarmadan gerçeği öğrenince dolandırıcıların oyununu bozdu.

Sabah saatlerinde bir şahıs, 'jandarma komutanıyım' bahanesiyle, "Bankadaki paran bloke oldu" diyerek, Mestanlar Mahallesi Muhtarı Yılmaz Yıldız'ı aradı ve bankaya gitmesini istedi. Paniğe kapılan muhtar Yıldız, bulunduğu mahalleden ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. Telefonu kapattıktan sonra bir jandarma görevlisini arayan muhtar, kendisinin herhangi bir konu hakkında çağrılmadığı gerçeğini öğrendi.

50 bin lira parasının dolandırılmaya çalışıldığını yolda fark eden Mestanlar Muhtarı Yılmaz Yıldız, aynı şahıstan gelen aramaları bir daha da açmayarak dolandırıcıların oyununu bozdu.

Olayla ilgili konuşan muhtar Yıldız, "Beni güya jandarma aramış, kartlarıma girilmiş ve hesabım bloke olmuş. Sonrasında ben de tekrar jandarma arkadaşı aradım ve bana 'yok öyle bir şey dedi' Gerçeği öğrenince ben de arabamla geri döndüm" diye konuştu.

Rahat bir nefes aldığını ifade eden muhtar, jandarmayı araması sayesinde dolandırıcıların tuzağına düşmekten kurtulduğunu söyledi.

Kaynak: İHA