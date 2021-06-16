Jandarmanın motosikletli trafik ve asayiş timleri Bursa'da yetişiyor

Kuruluşunun 182'nci yılını kutlayan Jandarma Genel Komutanlığına bağlı trafik birimleri ile motosikletli trafik (Hızır) ve motosikletli asayiş (Huzur) timlerinde görev yapacak personel, Bursa'daki yerleşkede zorlu eğitimlerden geçiriliyor.

Kuruluşunun 182'nci yılını kutlayan Jandarma Genel Komutanlığına bağlı trafik birimleri ile motosikletli trafik (Hızır) ve motosikletli asayiş (Huzur) timlerinde görev yapacak personel, Bursa'daki yerleşkede zorlu eğitimlerden geçiriliyor.

Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Kışlası'nda 2 yıldır faaliyetini sürdüren Jandarma Trafik Okul Komutanlığındaki eğitimler, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Kışlada, trafik, motosiklet güvenli ve ileri sürüş teknikleri, tehlikeli madde taşımacılığı denetimi, kaza araştırma, inceleme ve trafik eğitimcisi gibi kurslar veriliyor.

Trafik ihtisasına seçilen jandarma astsubaylarına yönelik kursa katılan personel, trafik mevzuatı, denetimi ve planlama esasları, alkol test cihazı kullanımı ve kalibrasyon ayarları, görüntülü radar hız tespit kayıt cihazının kullanımı, sürücü belgeleri ile tescil belgeleri sahteciliği, trafik kontrol uygulaması, dijital sayısal takograf, trafik kazası tespit tutanağının düzenlenmesi ile kaza yeri inceleme ve bilirkişilik eğitimleri alıyor.

Motosiklet güvenli sürüş teorisi, pasif güvenlik, korumalı kıyafet ve önemi, ileri seviye görüş, yol tutuşu ve yolda konumlanma, güvenlik balonu, hız, vites, frenleme, sollama, viraj, risk alma biçimi ve yolculu sürüşü konularındaki eğitimler görsel materyallerle destekleniyor.

Kapalı alan hakimiyeti bölümünde ise kursa katılan personel, kışla içindeki pistlerde uzman eğiticiler tarafından binme, inme, fren, park etme, düşen motosikleti kaldırma, slalom yavaş sürüş, sekiz çizme ve dar alanda seri manevra, çember, kalan hız, artçılı fren, slalom, yavaş sürüş, artçılı artan slalom ve engelden kaçma konularında uygulamalı eğitime tabi tutuluyor.

Hızır ve Huzur timlerinin eğitimleri

Ayrıca, motosikletleriyle zorlu arazi şartlarında görev yapacak Hızır ve Huzur timlerine, kışladaki kros parkurunda aksiyon filmlerini aratmayan uygulamalı sürüş eğitimleri düzenleniyor.

Birlik dışı yol sürüş eğitimleri kapsamında da güvenlik ve hakimiyet, konumlanma, ayna kullanımı, cankurtaran bakış, tehlike algılaması ve yöntemi, planlama ve öngörü, vites kullanımı ve debriyaj kontrolü, hızlanma duygusu, fren kullanımı, yönlendirme ve sinyal kullanımı, dönüş, sollama, odaklanma ve konsantrasyon, yavaş sürüş, nezaket ve saygı konularında uygulamalı sürüş eğitimleri yapılıyor.

Eğitimler süresince personelin kurs becerileri ve tutumları gözlemlenerek kayıt altına alınıyor.

Okul Komutanlığının Trafik Bölüm Başkanı Jandarma Binbaşı Necati Okan, AA muhabirine, trafik birimlerinde görev alacak personele kara yollarındaki trafiğin denetimi ve düzenlenmesi, kazalara müdahale ve kaza incelemesi konularında eğitim verildiğini söyledi.

Okan, Genel Komutanlık bünyesinde kurulan Hızır ve Huzur timlerinin ise motosiklet güvenli ve ileri sürüş tekniği eğitimine tabi tutulduğunu ifade etti.

Jandarma Üsteğmen Ali Ak da jandarmanın sorumluluk alanındaki yerleşim birimlerinde asfalt ve stabilize yollar bulunduğunu anımsatarak, personele çeşitli zorluk dereceli yollarda yol sürüş eğitimleri verdiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır