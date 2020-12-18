Jandarmanın 'Kartallar'ı dağda terörist izi peşinde
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Jandarmanın 'Kartallar'ı dağda terörist izi peşinde

18.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:51
Jandarmanın 'Kartallar'ı dağda terörist izi peşinde

SİVAS İl Jandarma ve Zara İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timi 'Kartallar', İmranlı ilçesi kırsalında arazi operasyonlarını sürdürdü.

SİVAS İl Jandarma ve Zara İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timi 'Kartallar', İmranlı ilçesi kırsalında arazi operasyonlarını sürdürdü. 

İl Jandarma ve Zara İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timi 'Kartallar' İmranlı ilçesinde PKK'nın barınma alanlarına ve Karadeniz'e geçiş güzergahına yönelik Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda Karabudak Çayı, Taşlıyatak Deresi bölgesinde tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında dronla arazide tarama da yapıldı. Soğuk havaya rağmen timlerin yaptığı tarama faaliyetinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. 


Jandarmanın 'Kartallar'ı dağda terörist izi peşinde
Jandarmanın 'Kartallar'ı dağda terörist izi peşinde
Jandarmanın 'Kartallar'ı dağda terörist izi peşinde
Jandarmanın 'Kartallar'ı dağda terörist izi peşinde
Jandarmanın 'Kartallar'ı dağda terörist izi peşinde
Jandarmanın 'Kartallar'ı dağda terörist izi peşinde
Jandarmanın 'Kartallar'ı dağda terörist izi peşinde
Jandarmanın 'Kartallar'ı dağda terörist izi peşinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 17:53:31. #1.14#
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