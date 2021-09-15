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Son dakika: Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 parça tarihi eser çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre - Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 parça tarihi eser çıktı Tarihi eser kaçakçılarına jandarma 'dur' dedi İzmir'in Bayındır ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle durdurulan bir araç içerisinde, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 173 parça tarihi...

- Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 parça tarihi eser çıktı

Tarihi eser kaçakçılarına jandarma 'dur' dedi

İZMİR - İzmir'in Bayındır ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle durdurulan bir araç içerisinde, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 173 parça tarihi eser yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ve Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinova Mahallesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 9 Eylül günü, içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 154 adet sikke, 19 adet küpe, kolye ucu ve yüzük olmak üzere toplam 173 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Tire Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, ekipler tarafından 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Son dakika: Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 parça tarihi eser çıktı

Son dakika: Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 parça tarihi eser çıktı

Son dakika: Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 parça tarihi eser çıktı

Son dakika: Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 parça tarihi eser çıktı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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