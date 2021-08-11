Jandarmanın dikkatinden kaçmadı: Brandayla çevrili bahçede kenevir yetiştirirken yakalandı
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Jandarmanın dikkatinden kaçmadı: Brandayla çevrili bahçede kenevir yetiştirirken yakalandı

Jandarmanın dikkatinden kaçmadı: Brandayla çevrili bahçede kenevir yetiştirirken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de 27 yaşındaki genç, brandayla çevrili bahçede uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir bitkisi yetiştirdiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kırıkkale'de 27 yaşındaki genç, brandayla çevrili bahçede uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir bitkisi yetiştirdiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı. Ruhsatsız ve faturasız tabanca ile av tüfeği bulundurmaktan da 5 bin 348 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keskin ilçesine bağlı Olunlu köyünde ikamet eden O.B.'nin (27) evine operasyon düzenledi. 27 yaşındaki gencin brandayla çevrili bahçede 150 adet kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Evde yapılan aramada da 300 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği, 2 faturasız kurusıkı tabanca ve 73 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.B. hakkında ruhsatsız ve faturasız tüfek ile tabanca bulundurmaktan 5 bin 348 lira idari para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

Jandarmanın dikkatinden kaçmadı: Brandayla çevrili bahçede kenevir yetiştirirken yakalandı
Jandarmanın dikkatinden kaçmadı: Brandayla çevrili bahçede kenevir yetiştirirken yakalandı
Jandarmanın dikkatinden kaçmadı: Brandayla çevrili bahçede kenevir yetiştirirken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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