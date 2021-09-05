JANDARMANIN BULDUĞU YARALI FLAMİNGO TEDAVİYE ALINDI
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JANDARMANIN BULDUĞU YARALI FLAMİNGO TEDAVİYE ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı bulunan flamingo tedaviye alındı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı bulunan flamingo tedaviye alındı.

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişakran Mahallesi sahil mevkiinde görev yaptığı sırada yol kenarında yerde çırpınan yaralı bir flamingo olduğunu fark etti. Ekipler, yakaladıkları yaralı flamingoyu, koruma altına aldı. Yaralı flamingo, daha sonra tedavisi için Aliağa Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Yaralı flamingonun tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

JANDARMANIN BULDUĞU YARALI FLAMİNGO TEDAVİYE ALINDI
JANDARMANIN BULDUĞU YARALI FLAMİNGO TEDAVİYE ALINDI
JANDARMANIN BULDUĞU YARALI FLAMİNGO TEDAVİYE ALINDI
JANDARMANIN BULDUĞU YARALI FLAMİNGO TEDAVİYE ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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