Jandarmanın bulduğu yaralı caretta caretta tedaviye alındı
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Jandarmanın bulduğu yaralı caretta caretta tedaviye alındı

Jandarmanın bulduğu yaralı caretta caretta tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN - Haberler | Güncel

ADANA'da jandarma ekipleri, sahilde yaralı buldukları caretta carettayı tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim etti.

ADANA'da jandarma ekipleri, sahilde yaralı buldukları caretta carettayı tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki sahilde, başından yaralı kaplumbağa olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekibi, yaptığı araştırmada kuma batmış yaralı caretta carettayı buldu. Ekipler, yaralı hayvanı tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim etti. 


Jandarmanın bulduğu yaralı caretta caretta tedaviye alındı
Jandarmanın bulduğu yaralı caretta caretta tedaviye alındı
Jandarmanın bulduğu yaralı caretta caretta tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

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