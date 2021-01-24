Uyuşturucu baskınında arama yapılan evde paralar buzdolabından çıktı
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Uyuşturucu baskınında arama yapılan evde paralar buzdolabından çıktı

24.01.2021 08:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 09:45

İstanbul Avcılar ve Büyükçekmece'ye yapılan eş zamanlı operasyonda 103 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, evlerde yapılan aramada elde edilen paraların buzdolabında saklandığını fark ederken, zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; S.Ö.'nün yasadışı yollarla Çin'den temin ettiği uyuşturucu maddeyi hava ve deniz yolu ile ülkeye soktuğu, örgüt üyeleri M.T., Ü.B. ve kurye olarak kullanılan A.M.A. isimli kadın aracılığıyla da İstanbul ili genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğunu öğrendi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE DEPO KİRALADI

Örgüt lideri olduğu öğrenilen S.Ö. öncelikle Avcılar ve Büyükçekmece'de depo kiraladı. Ardından Ataşehir'de ikamet eden ve uyuşturucu maddelerin dağıtımını yapabilecek A.M.A. ile irtibat kurdu. Jandarma, uyuşturucu maddelerin yakalanmasının önüne geçmek amacıyla, örgüt mensuplarını birbiri ile irtibatı olmayan birbirinden çok uzak mesafedeki bölgelerden seçen S.Ö.'nün kurye olarak kullanacağı A.M.A'yı yakın takibe aldı. A.M.A. Büyükçekmece'de irtibatlı bulunduğu M.T. isimli şüpheliden Bonzai isimli uyuşturucu maddeleri teslim aldığının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

EVDE ARAMA YAPILDI

Jandarma ekipleri, A.M.A.'nın evinde yaptığı aramada, evin çeşitli yerlerine gizlenmiş hassas teraziler ve suç örgütünün faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. A.M.A.'nın uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen paraları, buzdolabının içerisinde sakladığı görüldü. Tüm bu aramalar neticesinde yüklü miktarda Türk Lirası ve dolar ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Örgütün kullandığı araçta yapılan aramalarda da çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın bagaj kısmındaki torbalarda bulunan, 100 kilogram bonzai, 2 kilogram mariuhana, 1 kilogram metamfetamin ekipler tarafından el konuldu. A.M.A ve M.T gözaltındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Uyuşturucu baskınında arama yapılan evde paralar buzdolabından çıktı
Uyuşturucu baskınında arama yapılan evde paralar buzdolabından çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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