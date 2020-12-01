Son dakika haber... Jandarmadan yaralı kızıl şahine şefkat eli
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Son dakika haber... Jandarmadan yaralı kızıl şahine şefkat eli

01.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:35

Son dakika gelişmesine göre Erzincan'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri yaralı buldukları kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Erzincan'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri yaralı buldukları kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Merkeze bağlı Saztepe mevkiindeki Ekşisu Sazlığı etrafında arazide devriye görevi yapan Erzincan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler koruma altında bulunan kızıl şahini arazide yaralı halde buldu.

Devriye araçlarının yanına getirilen yaralı şahin su içirilip ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Burada yapılacak ilk tedavi sonrası yaralı kızıl şahin, Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderileceği bildirildi.

Son dakika haber... Jandarmadan yaralı kızıl şahine şefkat eli
Son dakika haber... Jandarmadan yaralı kızıl şahine şefkat eli
Son dakika haber... Jandarmadan yaralı kızıl şahine şefkat eli
Son dakika haber... Jandarmadan yaralı kızıl şahine şefkat eli

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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