24.09.2019 16:23

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

ZONGULDAK - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ekmek, bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan yargılanan H.K., tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Zonguldak il jandarma komutanlığı tarafından Zonguldak'ın Kozlu Sivriler köyü Dere Mahallesi'nde uyuşturucu madde ekmek, bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.K isimli şahsın Kozlu ilçesi Ilıksu bölgesine geldiği yönünde alınan duyum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şahsa operasyon düzenledi. Operasyonda H.K., isimli şahıs Kozlu ilçesi Ilıksu mevkiinde gizlenmiş olduğu Kafede kıskıvrak yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan H.K., jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA