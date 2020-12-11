Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon
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Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon

11.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:37
Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon

Giresun'da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Giresun'da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik ve takip sonucu Örenkaya köyünde, A.C. ve M.C'nin, satmak için ruhsatsız tabanca, tüfek ve mühimmat bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 ruhsatsız piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca, 100 tabanca fişeği, 26 piyade tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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