JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE 'KESİŞME, İYİ Kİ VARSIN EREN' SÜRPRİZİ

ANTALYA (DHA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen 'Trafikte Okul- Jandarma El Ele Birlikte Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında İbradı ve Akseki ilçelerindeki 75 öğrenci 'Kesişme, İyi ki Varsın Eren' filmini izledi.

Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde eğitim gören öğrenciler için İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Akseki ve İbradı jandarma komutanlıkları tarafından sosyal aktivite gerçekleştirildi. Aileleriyle Akseki ve İbradı'da yaşayan ve sinemaya gitme imkanı bulamayan Akseki Şahinler Anadolu Lisesi ve İbradı Nefise Yılmaz İpek Ortaokulu'ndan 75 öğrenci belirlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın 2021 yılında yürüttüğü 'Trafikte Okul-Jandarma El Ele Birlikte Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında 75 öğrenci okullarından jandarma araçlarıyla alınarak Manavgat'a geldi. Manavgat'ın dünyaca ünlü Side turizm bölgesindeki etkinliğe katılan öğrenciler ardından hep birlikte 'Kesişme, İyi ki Varsın Eren' filmini izledi.

Şahinler Anadolu Lisesi 9'ncu sınıf öğrencilerinden Damla Ersoy, Akseki'nin küçük bir yer olduğunu ve 'Kesişme, İyi ki Varsın Eren' izleme şanslarının olmadığını belirtti. Ersoy, "Biz bu filmi sosyal medyada çok fazla görüyorduk. Merak ediyorduk. Jandarmada ağabeylerimiz bizi filme götürmeye karar verdiklerini söylediklerinde izleyeceğimiz için çok heyecanlandık. Bugünün hayalini dün gece kurduk" dedi.

Öğrencilerden Mehmet Ali Mengilli de filmi çok merak ettiğini söyleyerek, "Aslında Eren'i çok merak ediyordum 'acaba nasıl biri?' diye. Bizi bu filme götüreceklerini öğrenince öyle heyecanlandım ki, arkadaşlarımla tüm gece bunu konuştuk. Uyumadık hatta. Filmi izlerken duygulandım, ağlamamak için kendimi zor tuttum" diye konuştu.