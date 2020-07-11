Jandarmadan küçük Mustafa'ya doğum günü pastası GÖRÜN DÖKÜMÜ: 4 yaşındaki Mustafa Ünlü'nün asker kıyafetiyle asker olmak istediğini söylemesi Jandarmanın sürpriz pasta ile Mustafa Ünlü'nün evine gitmesi Küçük Mustafa'nın mumu üflemesi ve jandarma ile sohbeti Jandarmadan küçük Mustafa'ya doğum günü pastası Denizli'nin Sarayköy ilçesinde...

GÖRÜN DÖKÜMÜ: 4 yaşındaki Mustafa Ünlü'nün asker kıyafetiyle asker olmak istediğini söylemesi Jandarmanın sürpriz pasta ile Mustafa Ünlü'nün evine gitmesi Küçük Mustafa'nın mumu üflemesi ve jandarma ile sohbeti Jandarmadan küçük Mustafa'ya doğum günü pastası Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jandarma personeli, 4 yaşındaki Mustafa Ünlü'nün doğum gününü sürpriz pasta ile kutladı. İlçede dedesi Ahmet Özen'e ait unlu mamul işletmesine alışverişe gelen İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personelle samimiyet kuran Mustafa, ailesine asker olmak istediğini söyledi. Mustafa'nın ailesinin doğum günü olduğunu söylemesi üzerine jandarma personeli, sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı. Askerler, aldıkları pasta ile Ünlü Ailesinin evine gitti. Sohbet ettiği jandarmaları kapısında gören Mustafa şaşkınlığını gizleyemedi. Minik Mustafa, jandarmanın elindeki pasta üzerinde yanan mumları üfledikten sonra doğum gününü kutlayan askerlere sarılarak teşekkür etti. Aile üyeleri o anları cep telefonuyla görüntüledi. Kaynak: AA