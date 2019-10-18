Jandarmadan köy okullarındaki öğrencilerle rol model buluşması

18.10.2019 09:43

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Kadın Kısım Amirliği personelleri köy okullarındaki öğrencilerle rol model buluşması gerçekleştirdi.



Merkez ilçe Kuzgeçe köyü ve Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyü ilkokullarını ziyaret eden ekipler, ileride öğrencilere örnek teşkil etmesi ve gelecekteki öğrenim hayatlarına bir basamak olması amacıyla rol model buluşması düzenlediler.



Öğrencilerle yakından ilgilenen personeller, çeşitli hediyeler verip Jandarma Çocuk Dergisi de dağıttılar. - AMASYA

Kaynak: İHA