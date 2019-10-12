Jandarmadan kablo hırsızına suçüstü

Jandarmadan kablo hırsızına suçüstü

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde, telefon kablolarını kesip, çalmaya çalışan şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

12.10.2019 13:23
Jandarmadan kablo hırsızına suçüstü

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde, telefon kablolarını kesip, çalmaya çalışan şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Emet İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir şahsın arazide kablo hırsızlığı yaptığı ihbarı yapıldı.İhbar üzerine harekete geçen ekipler, A.S.K. isimli şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.


Bölgede ve araçta yaptıkları aramada, hırsızlıkta kullanılan bir adet katlanabilir uzun merdiven, bir adet tüfek, bir adet kablo kesim makası, bir adet bıçak, satışa hazır yakılmış kablo dışı ve kablo içi malzemeleri ele geçirildi.


Şüpheli A.S.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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