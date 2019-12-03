Jandarmadan anlamlı ziyaret

03.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:49

Emet İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir ve personeli 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Emet Sakatlar Dereneği Başkanı Mustafa Mutlu'ya ziyaret gerçekleştirdi.



Emet İlçe Bölük Komutanı Mukadder Demir, ziyarette yaptığı açıklamada, "Engelli bireylerin moral ve motivasyonunu artırmak, unutulmadıklarını hissettirmek ve Jandarmayı hatırlayacakları hoş bir anı bırakmak için bugün bu ziyareti gerçekleştirdik. Ayrıca jandarma ekipleri olarak engellilerin yalnız olmadıklarını Emet Sakatlar Dereneği Başkanı Mustafa Mutlu'ya bildirdik" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA