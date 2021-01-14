Jandarma, yavru yaban keçisini montuyla soğuktan korudu

MERSİN'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri devriye sırasında dere kenarında bitkin halde soğuktan etkilendiği belirlenen yavru yaban keçisi buldu. Ekipler, monta sardıkları hayvanı, Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği'ne teslimini sağladı.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaoluk Mahallesi Gökler Deresi mevkiinde devriye görevi yaparken yerde yatan yaban keçisini fark etti. Araçtan inerek yaban keçisinin yanına giden ekipler, hayvanın ıslak ve bitkin bir halde, soğuktan etkilenerek yürüyemez durumda olduğunu gördü. Jandarma personeli tarafından monta sarılan keçi bölgeye en yakın karakola götürüldü. Burada kurulanıp, ısıtıldıktan sonra su ve yem verilen yavru yaban keçisi ayağa kaldırıldı. Daha sonra bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulanan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri yavru yaban keçisinin Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği'ne teslimini sağladı. Sağlık durumu iyi olan yaban keçisinin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike CEYLAN KAÇAR