Jandarma yaşlı ve hasta çiftin sobasını söküp yıkadı
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Jandarma yaşlı ve hasta çiftin sobasını söküp yıkadı

Jandarma ekiplerinin yaşlı çiftin evine gelmesi Jandarma ekiplerinin sobayı sökmesi Jandarmanın sobayı yıkaması Jandarmanın yaşlı çift ile sohbeti Lütfiye ve Mehmet Fakı Oğul'un konuşması Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri tedbirler kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan...

22.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:31
Jandarma yaşlı ve hasta çiftin sobasını söküp yıkadı

Jandarma ekiplerinin yaşlı çiftin evine gelmesi

Jandarma ekiplerinin sobayı sökmesi

Jandarmanın sobayı yıkaması

Jandarmanın yaşlı çift ile sohbeti

Lütfiye ve Mehmet Fakı Oğul'un konuşması Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri tedbirler kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan çiftin sobalarını söküp yıkayarak depoya kaldırdı.

Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Lütfiye (70) ve Mehmet Fakı Oğul (71) çifti, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak, sobalarının sökülmesi talebinde bulundular.

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çiftin evine giderek sobasını söküp yıkadıktan sonra depoya kaldırdı.

Lütfiye Oğul, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Kocam da ben de hastayız, sobayı sökemedik. Sağ olsun komutanlarımızı aradım, geldiler söktüler. Allah razı olsun evlatlarımdan." dedi.

Mehmet Fakı Oğul da "Devletimiz var olsun." diyerek zor zamanlarında destek oldukları için jandarma ekibine teşekkür etti.

Jandarma yaşlı ve hasta çiftin sobasını söküp yıkadı

Kaynak: AA

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