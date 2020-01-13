Jandarma trafik timlerinden Beypazarı'nda denetim

13.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:12

Beypazarı'nda İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri denetim yaptı.

Jandarma ekipleri denetimlerde kimlik ve plaka sorgulaması yaptı, sürücülere uyarılarda bulundu.

Ekipler Karaşar, Kırbaşı, Uruş mahallelerinde de denetim gerçekleştirdi.

Servislerle ilgili de denetim yapan ekipler, görüştüğü sürücü ve yolculara hayırlı yolculuk diledi.

Kaynak: AA