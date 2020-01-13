Jandarma trafik timlerinden Beypazarı'nda denetim
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Jandarma trafik timlerinden Beypazarı'nda denetim

Beypazarı'nda İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri denetim yaptı.

13.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:12
Jandarma trafik timlerinden Beypazarı'nda denetim

'nda İlçe Komutanlığı trafik timleri denetim yaptı.

Jandarma ekipleri denetimlerde kimlik ve plaka sorgulaması yaptı, sürücülere uyarılarda bulundu.

Ekipler Karaşar, Kırbaşı, Uruş mahallelerinde de denetim gerçekleştirdi.

Servislerle ilgili de denetim yapan ekipler, görüştüğü sürücü ve yolculara hayırlı yolculuk diledi.

Kaynak: AA
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