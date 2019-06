Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Seymenoğlu, mesajında, tarihi şan, şeref ve fedakarlıklarla dolu Türk milletine hizmet etmek için her an hazır olan jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Jandarmanın yasalar çerçevesinde kamu düzenini koruduğunu ifade eden Seymenoğlu, teşkilatın halkın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere gece gündüz fedakarca görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Seymenoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gücünü yasalardan ve manevi desteğini aziz milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatımız, modern donanımı, disiplini, eğitimli personeliyle takdiri hak etmiş ve aynı zamanda yasalara, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Jandarma teşkilatımızın, 180 yıldır olduğu gibi bugün ve gelecekte de huzur ve güvenliği korumak için kendisine verilen görevleri, milli, manevi değerlerimizi, hak ve adalet anlayışımızı, insan haklarını esas alan üstün vazife, hizmet anlayışıyla yerine getirmeye devam edeceğine inancımız sonsuzdur."

Kaynak: AA