Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü

Yalova'nın Elmalık köyünde ihbarda bulundukları jandarma ekibi konfeti ve meşale ile karşılayan vatandaşlar, teşkilatın 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yalova'nın Elmalık köyünde ihbarda bulundukları jandarma ekibi konfeti ve meşale ile karşılayan vatandaşlar, teşkilatın 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Merkeze bağlı Elmalık köyünde yaşayan vatandaşlar, jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

İhbar üzerine köye giden ekibi "Ölürüm Türkiye'm" şarkısı eşliğinde, meşale yakıp konfeti ile karşılayan köy sakinleri, ekibe güzel bir duygu yaşattı.

Jandarma personellerine çeşitli ikramlarda bulunan köy sakinlerine teşekkür eden ekip, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Öte yandan Armutlu ilçesinde de jandarma ekibini gören bir grup çocuk, "En büyük asker bizim asker" sloganları atarak yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız