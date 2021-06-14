Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü
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Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Cingöz'ü ziyaret etti.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Cingöz'ü ziyaret etti.

Başkan Kılınç, ziyarette yaptığı konuşmada ülkenin ve milletin güvenliği için fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, tüm kolluk kuvvetlerine sağlık ve başarılı görevler diledi.

Cingöz de ziyaretinden dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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