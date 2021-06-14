Jandarma Teşkilatı'ndan Vali Funda Kocabıyık'a 182. Kuruluş Yıl Dönümü Ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma Teşkilatı'ndan Vali Funda Kocabıyık'a 182. Kuruluş Yıl Dönümü Ziyareti

Jandarma Teşkilatı'ndan Vali Funda Kocabıyık'a 182. Kuruluş Yıl Dönümü Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Funda Kocabıyık, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yılı münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve beraberindeki teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Vali Funda Kocabıyık, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yılı münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve beraberindeki teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Funda Kocabıyık, "Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin güvenliği ve huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla ülkemizin dört bir yanında fedakarca ve kahramanca görev yapan Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

Fotoğraf için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Atilla Taş Enis Arıkan Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Diego Ozan Tufan Rıza Çalımbay Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarma Teşkilatı'ndan Vali Funda Kocabıyık'a 182. Kuruluş Yıl Dönümü Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 17:34:18. #1.14#

title