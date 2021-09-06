Jandarma tarafından çocuklara boyama kitabı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma tarafından çocuklara boyama kitabı

Jandarma tarafından çocuklara boyama kitabı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, yüz yüze eğitimin açılmasıyla birlikte eğitim gören öğrencilere boyama kitabı, kalem, broşür hediye ettiler.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, yüz yüze eğitimin açılmasıyla birlikte eğitim gören öğrencilere boyama kitabı, kalem, broşür hediye ettiler.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, Battalgazi İlçesinde Hacı Halil Çiftliği İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere jandarma boyama kitabı, kalem, broşür hediye edip, öğrencilerle sohbet ettiler. - MALATYA

Jandarma tarafından çocuklara boyama kitabı
Jandarma tarafından çocuklara boyama kitabı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla birlikte kaldığı konteynerde ölü bulundu
Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla birlikte kaldığı konteynerde ölü bulundu
Ekmek fırını bomba gibi patladı! Cadde savaş alanına dönerken şans eseri yaralanan olmadı
Ekmek fırını bomba gibi patladı! Cadde savaş alanına dönerken şans eseri yaralanan olmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Deniz Akkaya Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Ali Koç Çağdaş Atan Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Jandarma tarafından çocuklara boyama kitabı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 18:01:57. #1.16#

title