Jandarma sireninden korkan Elif'e büyük sürpriz
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Jandarma sireninden korkan Elif'e büyük sürpriz

Balıkesir'de jandarma ekipleri siren sesinden korkan minik Elif'in siren korkusunu atması için önce doğum gününü pasta ile kutladı ardından da jandarma aracında siren çaldırarak gezdirdiler.

Jandarma sireninden korkan Elif'e büyük sürpriz
31.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:48

Balıkesir'de jandarma ekipleri siren sesinden korkan minik Elif'in siren korkusunu atması için önce doğum gününü pasta ile kutladı ardından da jandarma aracında siren çaldırarak gezdirdiler.

Manyas ilçesinin de dede ve babaannesiyle birlikte yaşayan Elif Yaren jandarma aracının sirenin sesinden korkarak evinin bahçesinde bulunan sedirin altına saklandı.

Küçük kızın korktuğunu anlayan jandarma ekibi aracı durdurup, Yaren'in dedesi emekli polis memuru Fahri Özmen'in kapısını çaldı. Dede Özmen, torununun siren seslerine karşı korkusu olduğunu söyleyerek, Yaren'in bugün onun doğum günü onu kutlayacaktık. Jandarma ekibi bir pasta alıp Elif Yaren'in oturduğu eve gelerek birlikte onun yaş gününü kutladılar ve onunla birlikte uzun süre sohbet ederek ve oyunlar oynadılar. Daha sonra Elif Yaren'in siren korkusunu yenmesi için jandarma aracına bindirerek mahalle içinde gezdirdiler ve sireni ona çaldırdılar. Mutluluğu her halinden belli olan Elif Yaren artık siren sesinden korkmayacağını ve jandarma abilerini çok sevdiğini söyledi.

Yaren'in dedesi Fahri Özmen ise "Torunum Yaren anne ve babası İstanbul'da çalışıyor, kreşe gidiyordu, malum kovid-19 nedeniyle kreşler kapanınca buraya yanımıza getirdik. Jandarma aracı bizim caddeden geçerken, siren çalınca torunum bahçe içinde oynarken koşarak içeriye girdi ve sedirin altına saklandı. Devriye gezen jandarma ekibi Elif Yaren'in bahçeden eve kaçtığını görünce kapımızı çaldı, bende Yaren'in siren sesinden çok korktuğunu söyledim, onlarda üzüldüler, bugün onun doğum günü dedim. Jandarma ekipleri gittikten bir süre sonra kapımızı yine çaldılar, beraberlerinde getirdikleri pastayla Elif Yaren'in yaş gününü birlikte kutladılar. Sağolsunlar torunum ile uzun süre de vakit geçirdiler, onu araçlarına alarak gezdirerek, siren sesi korkusunu yenmesini sağladılar. Yaren çok ama çok mutlu oldu, bir ara gözleri doldu. Kendilerine torunum adına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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