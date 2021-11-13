Jandarma şehit ve gazi çocuklarını tiyatroya götürdü - Haberler
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Jandarma şehit ve gazi çocuklarını tiyatroya götürdü

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Jandarma şehit ve gazi çocuklarını tiyatroya götürdü

Malatya'da jandarma personelleri şehit ve gazi çocuklarını tiyatro oyununa götürdü.

Malatya'da jandarma personelleri şehit ve gazi çocuklarını tiyatro oyununa götürdü.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddette Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında şehit ve gazi çocukları, Kongre ve Kültür Merkezinde sahnelenen Asterix ve Oburix oyununu izledi.

Salona girmeden önce çocuklarla ilgilenen Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Burcu Dönmez ile Jandarma Astsubay Çavuş Yeşim Kutluca çocuklara balon ve boyama kitabı kitabı hediye ederek, onlarla bir süre konuştu.

Çocuklardan bazıları ilk kez bir tiyatro oyununu izleyeceğini kimisi ise ikinci kez izleyeceğini belirterek, sevinçlerini jandarma personelleri ile paylaştı.

Jandarma şehit ve gazi çocuklarını tiyatroya götürdü

Jandarma şehit ve gazi çocuklarını tiyatroya götürdü

Jandarma şehit ve gazi çocuklarını tiyatroya götürdü

Jandarma şehit ve gazi çocuklarını tiyatroya götürdü

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AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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