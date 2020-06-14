Jandarma'nın 181. Kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı şehitliği ziyaret edildi
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Jandarma'nın 181. Kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı şehitliği ziyaret edildi

Jandarma'nın 181. Kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı şehitliği ziyaret edildi Şehit mezarlarına jandarmanın renklerini temsil eden güller bırakıldı Jandarma'nın 181. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Edirnekapı şehitliği'nde program düzenlendi.

14.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:26

Jandarma'nın 181. Kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı şehitliği ziyaret edildi

Şehit mezarlarına jandarmanın renklerini temsil eden güller bırakıldı

İSTANBUL - Jandarma'nın 181. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Edirnekapı şehitliği'nde program düzenlendi. Şehit mezarlarının başında dualar edilerek, jandarmanın renklerini temsil eden mavi ve kırmızı güller bıraktı.

Jandarmanın 181'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Edirnekapı şehitliği'nde program düzenlendi. Programa İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve çok sayıda komutan ve jandarma personeli katıldı. Kemerburgaz Merkez Camisi imam hatibi Yahya Kızılhan tarafından kuran-ı kerim okundu. Daha sonra Köroğlu ve beraberindeki heyet, kabirlerin başında dua ederek, karanfil ve jandarmanın renklerini temsil eden mavi ve ırmızı güller bıraktı. İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu şehitliğe gelen ailelerle de sohbet etti.

Jandarma'nın 181. Kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı şehitliği ziyaret edildi

Kaynak: İHA

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