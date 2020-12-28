Jandarma kurduğu özel ekiple muhtar cinayetini aydınlattı
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Jandarma kurduğu özel ekiple muhtar cinayetini aydınlattı

28.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:53
Jandarma kurduğu özel ekiple muhtar cinayetini aydınlattı

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde geçtiğimiz yıl öldürülen Büyükerikli köyü muhtarı Nurettin Akay'ın katil zanlısı Ü.A. yakalandı.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde geçtiğimiz yıl öldürülen Büyükerikli köyü muhtarı Nurettin Akay'ın katil zanlısı Ü.A. yakalandı. Adli makamlara sevk edilen Ü.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 Mayıs 2019 tarihinde ilçeye bağlı Büyükerikli köyü muhtarı Nurettin Akay, evinin bahçesinde kimliliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından vuruldu. Ağır yaralanan Akay, olay yerinde hayatını kaybederken, cinayete karışan zanlı ve zanlılar olay yerinden kaçtı.

Jandarma özel ekip kurdu

Cinayetin ardından İskilip Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl J.K.lığınca oluşturulan özel ekipler Uğurludağ, Çorum ve Ankara'da cinayete karışan şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Özel ekibin yaptığı teknik analizler ve detaylı çalışmalar sonucu Ü.A. Uğurludağ ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İskilip Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasından sonra hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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