Jandarma kaybolan koyunları dronla buldu

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde kaybolan koyunlar, jandarma ekiplerince dron kullanılarak bulundu.

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde kaybolan koyunlar, jandarma ekiplerince dron kullanılarak bulundu.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayan E.B., Bozalan köyünde bulunan çiftliğinden 52 koyununun açık ahır kapısından çıkıp kaybolduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri çiftlik çevresinde ve güzergahında dron ile arama yaptı. Kaybolan 52 KOYUNUN çiftlikten yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Karaağaç köyü Karakaya mevkiinde olduğu tespit edildi. Bulunan hayvanlar sahibi E.B.'ye teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas