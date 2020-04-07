Jandarma karantinaya alınan yerleşim alanlarında nöbetini sürdürüyor
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Jandarma, Muş, Yerel

Jandarma karantinaya alınan yerleşim alanlarında nöbetini sürdürüyor

Jandarma karantinaya alınan yerleşim alanlarında nöbetini sürdürüyor Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan 5 köy ve 1 beldeye giriş çıkışların yaşanmaması için nöbetini sürdürüyor.

07.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:05
Jandarma karantinaya alınan yerleşim alanlarında nöbetini sürdürüyor

Jandarma karantinaya alınan yerleşim alanlarında nöbetini sürdürüyor

MUŞ - Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan 5 köy ve 1 beldeye giriş çıkışların yaşanmaması için nöbetini sürdürüyor.

Muş İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi ile Yazla, Alagün, Bulanık ilçesi Yazbaşı ve Demirkapı ile Korkut ilçesi Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı. 6 yerleşim yerinin karantinaya alınması ile birlikte güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkaran jandarma ekipleri, buralara giriş çıkışların tamamını yasakladı.

Jandarma karantinaya alınan yerleşim alanlarında nöbetini sürdürüyor

Kaynak: İHA

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Jandarma karantinaya alınan yerleşim alanlarında nöbetini sürdürüyor
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